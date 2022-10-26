آخر الأخبار
26 تشرين الأول 2022 - 06:47
Back

معوض: الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية وأي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف والحوار ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس

معوض: الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية وأي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف والحوار ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الوية,معوض,
episodes
معوض: الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية وأي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف والحوار ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً