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26 تشرين الأول 2022 - 06:47
26/10/2022 06:47:23
معوض: الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية وأي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف والحوار ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس
معوض: الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية وأي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف والحوار ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس
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