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26 تشرين الأول 2022 - 07:25
26/10/2022 07:25:10
الوكالة الوطنية: تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارة وحركة المرور كثيفة من الضبية حتى نهر الكلب
الوكالة الوطنية: تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارة وحركة المرور كثيفة من الضبية حتى نهر الكلب
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LBCI News Lebanon
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