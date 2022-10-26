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26 تشرين الأول 2022 - 07:25
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الوكالة الوطنية: تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارة وحركة المرور كثيفة من الضبية حتى نهر الكلب

الوكالة الوطنية: تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارة وحركة المرور كثيفة من الضبية حتى نهر الكلب Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تصادم,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارة وحركة المرور كثيفة من الضبية حتى نهر الكلب
Lebanon News
 
 
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