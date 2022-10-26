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26 تشرين الأول 2022 - 08:16
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وزير الصحة: هناك مياه ملوثة تُستخدم في ري المزروعات ما يشكل خطراً على صحة الناس

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وزير الصحة: هناك مياه ملوثة تُستخدم في ري المزروعات ما يشكل خطراً على صحة الناس
Lebanon News
 
 
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