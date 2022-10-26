وزير الصحّة: أرسلنا كتابًا الى وزارة الداخلية لمساعدة البلديات بفحص المياه في المختبرات للتأكد من خُلوِّها من أي ملوّثات

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26 تشرين الأول 2022 - 08:17
26/10/2022 08:17:52
وزير الصحّة: أرسلنا كتابًا الى وزارة الداخلية لمساعدة البلديات بفحص المياه في المختبرات للتأكد من خُلوِّها من أي ملوّثات
وزير الصحّة: أرسلنا كتابًا الى وزارة الداخلية لمساعدة البلديات بفحص المياه في المختبرات للتأكد من خُلوِّها من أي ملوّثات
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LBCI News Lebanon
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