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26 تشرين الأول 2022 - 08:17
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وزير الصحّة: أرسلنا كتابًا الى وزارة الداخلية لمساعدة البلديات بفحص المياه في المختبرات للتأكد من خُلوِّها من أي ملوّثات

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وزير الصحّة: أرسلنا كتابًا الى وزارة الداخلية لمساعدة البلديات بفحص المياه في المختبرات للتأكد من خُلوِّها من أي ملوّثات
Lebanon News
 
 
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