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26 تشرين الأول 2022 - 09:23
26/10/2022 09:23:00
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783
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LBCI News Lebanon
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