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26 تشرين الأول 2022 - 09:23
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسّة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783
Lebanon News
 
 
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