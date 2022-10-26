مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي بين اليوم ويوم غد قبل السابعة مساءً كما هو بحاجة أيضًا الى بلاكيت دم يوم الخميس ظهرًا للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70285783