آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 02:02
Back

التحكم المروري: إصطدام بيك أب بالفاصل الإسمنتي على طريق عام جديتا وتحويل السير إلى طرقات فرعية مجاورة والأضرار مادية والعمل جار للمعالجة

التحكم المروري: إصطدام بيك أب بالفاصل الإسمنتي على طريق عام جديتا وتحويل السير إلى طرقات فرعية مجاورة والأضرار مادية والعمل جار للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصطدام,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: إصطدام بيك أب بالفاصل الإسمنتي على طريق عام جديتا وتحويل السير إلى طرقات فرعية مجاورة والأضرار مادية والعمل جار للمعالجة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً