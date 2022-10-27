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27 تشرين الأول 2022 - 02:14
27/10/2022 02:14:14
الطيران الإسرائيلي يحلق فوق النبطية وإقليم التفاح على علو منخفض جداً وينفذ غارات وهمية
الطيران الإسرائيلي يحلق فوق النبطية وإقليم التفاح على علو منخفض جداً وينفذ غارات وهمية
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LBCI News Lebanon
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