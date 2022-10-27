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27 تشرين الأول 2022 - 02:18
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المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا: المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30

المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا: المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30 Lebanon, news ,lbci ,أخبار رفيق,الجمهورية,لرئاسة,الاعلامي,المسؤول,
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المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا: المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30
Lebanon News
 
 
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