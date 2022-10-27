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27 تشرين الأول 2022 - 02:40
27/10/2022 02:40:39
الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي
الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي
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LBCI News Lebanon
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