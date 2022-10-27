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27 تشرين الأول 2022 - 02:40
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الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي

الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركي,الوسيط,يلتقي,الرئيس,
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الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي
Lebanon News
 
 
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