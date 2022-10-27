آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 03:05
27/10/2022 03:05:37
هوكستين من بعبدا: المهم الآن ليس الإنجاز بل ما سيحصل بعده وآمل أن يحدث هذا الإتفاق تحولًا إقتصاديًا
هوكستين من بعبدا: المهم الآن ليس الإنجاز بل ما سيحصل بعده وآمل أن يحدث هذا الإتفاق تحولًا إقتصاديًا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الآن,المهم,بعبدا,هوكستين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً