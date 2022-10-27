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27 تشرين الأول 2022 - 03:05
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هوكستين من بعبدا: المهم الآن ليس الإنجاز بل ما سيحصل بعده وآمل أن يحدث هذا الإتفاق تحولًا إقتصاديًا

هوكستين من بعبدا: المهم الآن ليس الإنجاز بل ما سيحصل بعده وآمل أن يحدث هذا الإتفاق تحولًا إقتصاديًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الآن,المهم,بعبدا,هوكستين,
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هوكستين من بعبدا: المهم الآن ليس الإنجاز بل ما سيحصل بعده وآمل أن يحدث هذا الإتفاق تحولًا إقتصاديًا
Lebanon News
 
 
 
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