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27 تشرين الأول 2022 - 03:23
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الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه إلى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة إدارة النفط وأحمد العرفة رئيس مركز الإستشارات القانونية

الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه إلى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة إدارة النفط وأحمد العرفة رئيس مركز الإستشارات القانونية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,كلفه,الذي,اللبناني,الوفد,
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الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه إلى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة إدارة النفط وأحمد العرفة رئيس مركز الإستشارات القانونية
Lebanon News
 
 
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