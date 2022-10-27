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27 تشرين الأول 2022 - 05:02
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هوكستين من عين التينة: اجريت مشاورات مع رئيس مجلس النواب واقدّر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديًا

هوكستين من عين التينة: اجريت مشاورات مع رئيس مجلس النواب واقدّر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجريت,التينة,هوكستين,
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هوكستين من عين التينة: اجريت مشاورات مع رئيس مجلس النواب واقدّر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديًا
Lebanon News
 
 
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