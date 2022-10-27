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27 تشرين الأول 2022 - 06:20
27/10/2022 06:20:12
الرئيس عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول
الرئيس عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول
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LBCI News Lebanon
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