آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 06:24
27/10/2022 06:24:54
اد غربريال من دار الفتوى: ناقشنا الازمة الاقتصادية كما شجعنا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبّق الدستور
اد غربريال من دار الفتوى: ناقشنا الازمة الاقتصادية كما شجعنا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبّق الدستور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفتوى,غربريال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً