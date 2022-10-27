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27 تشرين الأول 2022 - 06:24
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اد غربريال من دار الفتوى: ناقشنا الازمة الاقتصادية كما شجعنا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبّق الدستور

اد غربريال من دار الفتوى: ناقشنا الازمة الاقتصادية كما شجعنا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبّق الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفتوى,غربريال,
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اد غربريال من دار الفتوى: ناقشنا الازمة الاقتصادية كما شجعنا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبّق الدستور
Lebanon News
 
 
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