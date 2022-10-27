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27 تشرين الأول 2022 - 06:33
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عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي المغادر الى الناقورة وزوده بتوجيهاته

عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي المغادر الى الناقورة وزوده بتوجيهاته Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوفد,لأعضاء,اجتماعاً,ترأس,
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عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي المغادر الى الناقورة وزوده بتوجيهاته
Lebanon News
 
 
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