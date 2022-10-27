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27 تشرين الأول 2022 - 07:02
27/10/2022 07:02:59
الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة مواقفة لبنان على مضمون الرسالة الاميركية
الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة مواقفة لبنان على مضمون الرسالة الاميركية
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LBCI News Lebanon
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