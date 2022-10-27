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27 تشرين الأول 2022 - 07:02
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الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة مواقفة لبنان على مضمون الرسالة الاميركية

الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة مواقفة لبنان على مضمون الرسالة الاميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,غادر,اللبناني,الوفد,
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الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة مواقفة لبنان على مضمون الرسالة الاميركية
Lebanon News
 
 
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