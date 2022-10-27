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27 تشرين الأول 2022 - 07:09
27/10/2022 07:09:15
الوفد الاسرائيلي المتوجه إلى الناقورة سيضم أعضاء من وزارتي الطاقة والخارجية الاسرائيلية وأعضاء من مجلس الامن القومي الاسرائيلي
الوفد الاسرائيلي المتوجه إلى الناقورة سيضم أعضاء من وزارتي الطاقة والخارجية الاسرائيلية وأعضاء من مجلس الامن القومي الاسرائيلي
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LBCI News Lebanon
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