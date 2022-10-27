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27 تشرين الأول 2022 - 08:22
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وصول هوكشتين إلى مقر "اليونيفيل" بالناقورة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل

وصول هوكشتين إلى مقر "اليونيفيل" بالناقورة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هوكشتين,وصول,
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وصول هوكشتين إلى مقر &quot;اليونيفيل&quot; بالناقورة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل
Lebanon News
 
 
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