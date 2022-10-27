آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 08:22
27/10/2022 08:22:06
وصول هوكشتين إلى مقر "اليونيفيل" بالناقورة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل
وصول هوكشتين إلى مقر "اليونيفيل" بالناقورة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هوكشتين,وصول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً