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27 تشرين الأول 2022 - 08:32
27/10/2022 08:32:38
تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
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LBCI News Lebanon
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