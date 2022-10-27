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27 تشرين الأول 2022 - 08:32
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تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المياه,الاسرائيلية,الزوارق,تراجع,
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تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
Lebanon News
 
 
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