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27 تشرين الأول 2022 - 09:49
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نصرالله: ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا

نصرالله: ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار البداية,نصرالله,
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نصرالله: ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا
Lebanon News
 
 
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