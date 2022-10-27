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27 تشرين الأول 2022 - 09:49
27/10/2022 09:49:22
نصرالله: ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا
نصرالله: ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا
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LBCI News Lebanon
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