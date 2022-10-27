نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية