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27 تشرين الأول 2022 - 09:51
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نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية

نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تطبيع,الحديث,نصرالله,
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نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية
Lebanon News
 
 
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