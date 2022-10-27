نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية

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27 تشرين الأول 2022 - 09:51
27/10/2022 09:51:30
نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية
نصرالله: الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض وكل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية
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LBCI News Lebanon
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