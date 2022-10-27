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27 تشرين الأول 2022 - 10:19
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الوفد اللبناني في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية

الوفد اللبناني في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار طريقه,اللبناني,الوفد,
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الوفد اللبناني في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية
Lebanon News
 
 
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