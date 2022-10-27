آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 10:19
27/10/2022 10:19:56
الوفد اللبناني في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية
الوفد اللبناني في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار طريقه,اللبناني,الوفد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً