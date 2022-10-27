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27 تشرين الأول 2022 - 13:49
27/10/2022 13:49:36
عون للـLBCI: لا خوف من وجود الصندوق الذي سيحفظ موارد لبنان من استخراج النفط والغاز لان ما من طريقة ان تصل اي يد الى هذه الاموال
عون للـLBCI: لا خوف من وجود الصندوق الذي سيحفظ موارد لبنان من استخراج النفط والغاز لان ما من طريقة ان تصل اي يد الى هذه الاموال
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LBCI News Lebanon
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