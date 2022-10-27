آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 13:50
Back

الرئيس عون للـLBCI: اتفاق الترسيم هو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل

الرئيس عون للـLBCI: اتفاق الترسيم هو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترسيم,اتفاق,للـLBCI,الرئيس,
episodes
الرئيس عون للـLBCI: اتفاق الترسيم هو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً