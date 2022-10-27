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27 تشرين الأول 2022 - 13:50
27/10/2022 13:50:09
الرئيس عون للـLBCI: اتفاق الترسيم هو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل
الرئيس عون للـLBCI: اتفاق الترسيم هو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل
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