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27 تشرين الأول 2022 - 13:51
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الرئيس عون للـLBCI تعليقاً على ريبة وليد جنبلاط من "ضياع وهدر" أموال استخراج النفط: "نحنا ما منخاف إلا منو.. وبس هيك"

الرئيس عون للـLBCI تعليقاً على ريبة وليد جنبلاط من "ضياع وهدر" أموال استخراج النفط: "نحنا ما منخاف إلا منو.. وبس هيك" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعليقاً,للـLBCI,الرئيس,
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الرئيس عون للـLBCI تعليقاً على ريبة وليد جنبلاط من &quot;ضياع وهدر&quot; أموال استخراج النفط: &quot;نحنا ما منخاف إلا منو.. وبس هيك&quot;
Lebanon News
 
 
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