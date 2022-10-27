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27 تشرين الأول 2022 - 13:53
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عون للـLBCI: لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام

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عون للـLBCI: لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام
Lebanon News
 
 
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