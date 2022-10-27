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27 تشرين الأول 2022 - 14:00
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عون للـLBCI: لا ارادة لميقاتي بتأليف حكومة ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي

عون للـLBCI: لا ارادة لميقاتي بتأليف حكومة ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لميقاتي,ارادة,للـLBCI,
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عون للـLBCI: لا ارادة لميقاتي بتأليف حكومة ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي
Lebanon News
 
 
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