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27 تشرين الأول 2022 - 14:08
27/10/2022 14:08:57
الرئيس عون للـLBCI: باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية المقبل وعرضها على الكتل النيابية
الرئيس عون للـLBCI: باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية المقبل وعرضها على الكتل النيابية
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LBCI News Lebanon
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