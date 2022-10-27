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27 تشرين الأول 2022 - 14:13
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الرئيس عون للـLBCI: الحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل ولكن التشاور ربما قد يفضي الى نتيجة كونه حوار بين اثنين ولكن المجموعة لا تحاور بعضها كلها

الرئيس عون للـLBCI: الحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل ولكن التشاور ربما قد يفضي الى نتيجة كونه حوار بين اثنين ولكن المجموعة لا تحاور بعضها كلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوار,للـLBCI,الرئيس,
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الرئيس عون للـLBCI: الحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل ولكن التشاور ربما قد يفضي الى نتيجة كونه حوار بين اثنين ولكن المجموعة لا تحاور بعضها كلها
Lebanon News
 
 
 
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