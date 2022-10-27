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27 تشرين الأول 2022 - 14:21
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عون للـLBCI: هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة

عون للـLBCI: هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,هناك,للـLBCI,
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عون للـLBCI: هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة
Lebanon News
 
 
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