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27 تشرين الأول 2022 - 14:21
27/10/2022 14:21:32
عون للـLBCI: هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة
عون للـLBCI: هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة
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