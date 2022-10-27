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27 تشرين الأول 2022 - 14:28
27/10/2022 14:28:20
عون للـLBCI: من المسؤول عن السياسة المالية؟ وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية وكيل على القوانين والدستور وهناك سلطة اجرائية تنفذ والقضائية تسهر عليها
عون للـLBCI: من المسؤول عن السياسة المالية؟ وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية وكيل على القوانين والدستور وهناك سلطة اجرائية تنفذ والقضائية تسهر عليها
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