آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 14:28
Back

عون للـLBCI: من المسؤول عن السياسة المالية؟ وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية وكيل على القوانين والدستور وهناك سلطة اجرائية تنفذ والقضائية تسهر عليها

عون للـLBCI: من المسؤول عن السياسة المالية؟ وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية وكيل على القوانين والدستور وهناك سلطة اجرائية تنفذ والقضائية تسهر عليها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المسؤول,للـLBCI,
episodes
عون للـLBCI: من المسؤول عن السياسة المالية؟ وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية وكيل على القوانين والدستور وهناك سلطة اجرائية تنفذ والقضائية تسهر عليها
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً