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27 تشرين الأول 2022 - 14:58
27/10/2022 14:58:12
عون للـLBCI: باسيل اصبح رئيس تكتل وانا لست وصياً عليه وحتى لو ارتكب اخطاء فهو من يدفع ثمنها لا انا وصلاحياته غير صلاحياتي "وبفتكر هو شاطر"
عون للـLBCI: باسيل اصبح رئيس تكتل وانا لست وصياً عليه وحتى لو ارتكب اخطاء فهو من يدفع ثمنها لا انا وصلاحياته غير صلاحياتي "وبفتكر هو شاطر"
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LBCI News Lebanon
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