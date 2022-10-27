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27 تشرين الأول 2022 - 14:58
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عون للـLBCI: باسيل اصبح رئيس تكتل وانا لست وصياً عليه وحتى لو ارتكب اخطاء فهو من يدفع ثمنها لا انا وصلاحياته غير صلاحياتي "وبفتكر هو شاطر"

عون للـLBCI: باسيل اصبح رئيس تكتل وانا لست وصياً عليه وحتى لو ارتكب اخطاء فهو من يدفع ثمنها لا انا وصلاحياته غير صلاحياتي "وبفتكر هو شاطر" Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,اصبح,باسيل,للـLBCI,
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عون للـLBCI: باسيل اصبح رئيس تكتل وانا لست وصياً عليه وحتى لو ارتكب اخطاء فهو من يدفع ثمنها لا انا وصلاحياته غير صلاحياتي &quot;وبفتكر هو شاطر&quot;
Lebanon News
 
 
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