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27 تشرين الأول 2022 - 15:02
27/10/2022 15:02:04
الرئيس عون للـLBCI: "الحق لم يترك لي صاحب" في السياسة لكن "أصحابي هم الشعب اللبناني" وهذا ما أثبتته الإنتخابات النيابية مع انتشار التيار على كافة الأراضي اللبنانية
الرئيس عون للـLBCI: "الحق لم يترك لي صاحب" في السياسة لكن "أصحابي هم الشعب اللبناني" وهذا ما أثبتته الإنتخابات النيابية مع انتشار التيار على كافة الأراضي اللبنانية
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