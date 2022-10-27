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27 تشرين الأول 2022 - 15:02
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الرئيس عون للـLBCI: "الحق لم يترك لي صاحب" في السياسة لكن "أصحابي هم الشعب اللبناني" وهذا ما أثبتته الإنتخابات النيابية مع انتشار التيار على كافة الأراضي اللبنانية

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الرئيس عون للـLBCI: &quot;الحق لم يترك لي صاحب&quot; في السياسة لكن &quot;أصحابي هم الشعب اللبناني&quot; وهذا ما أثبتته الإنتخابات النيابية مع انتشار التيار على كافة الأراضي اللبنانية
Lebanon News
 
 
 
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