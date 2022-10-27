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27 تشرين الأول 2022 - 15:07
27/10/2022 15:07:25
الرئيس عون للـLBCI: التشكيلات القضائية كان فيها اخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة
الرئيس عون للـLBCI: التشكيلات القضائية كان فيها اخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة
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