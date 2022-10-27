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27 تشرين الأول 2022 - 15:07
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الرئيس عون للـLBCI: التشكيلات القضائية كان فيها اخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة

الرئيس عون للـLBCI: التشكيلات القضائية كان فيها اخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضائية,التشكيلات,للـLBCI,الرئيس,
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الرئيس عون للـLBCI: التشكيلات القضائية كان فيها اخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة
Lebanon News
 
 
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