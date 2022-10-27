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27 تشرين الأول 2022 - 15:13
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عون للـLBCI: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه "زعبر عليه" ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم فقالها عن الحريري ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم وعندها انتهى الحديث وهذا ما حصل باختصار

عون للـLBCI: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه "زعبر عليه" ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم فقالها عن الحريري ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم وعندها انتهى الحديث وهذا ما حصل باختصار Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,للـLBCI,
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عون للـLBCI: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه &quot;زعبر عليه&quot; ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم فقالها عن الحريري ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم وعندها انتهى الحديث وهذا ما حصل باختصار
Lebanon News
 
 
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