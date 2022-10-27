آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 15:13
27/10/2022 15:13:21
عون للـLBCI: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه "زعبر عليه" ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم فقالها عن الحريري ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم وعندها انتهى الحديث وهذا ما حصل باختصار
عون للـLBCI: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه "زعبر عليه" ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم فقالها عن الحريري ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم وعندها انتهى الحديث وهذا ما حصل باختصار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,للـLBCI,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً