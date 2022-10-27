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27 تشرين الأول 2022 - 15:23
27/10/2022 15:23:36
الرئيس عون للـLBCI: كل من مرَّ على الحكم في تاريخ لبنان "أو غِشم أو شركاء" وفي الغالب هم شركاء
الرئيس عون للـLBCI: كل من مرَّ على الحكم في تاريخ لبنان "أو غِشم أو شركاء" وفي الغالب هم شركاء
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