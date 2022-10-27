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27 تشرين الأول 2022 - 15:23
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عون للـLBCI : هناك تراكم سياسي من 1992 وقُتل الاقتصاد المنتج والمسؤول عن ادارة المال هو حاكم مصرف لبنان ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح مع بقائهم

عون للـLBCI : هناك تراكم سياسي من 1992 وقُتل الاقتصاد المنتج والمسؤول عن ادارة المال هو حاكم مصرف لبنان ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح مع بقائهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار تراكم,هناك,للـLBCI,
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عون للـLBCI : هناك تراكم سياسي من 1992 وقُتل الاقتصاد المنتج والمسؤول عن ادارة المال هو حاكم مصرف لبنان ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح مع بقائهم
Lebanon News
 
 
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