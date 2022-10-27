الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين "كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو"