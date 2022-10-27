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27 تشرين الأول 2022 - 15:33
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الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين "كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو"

الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين "كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو" Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الرئيس,
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الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين &quot;كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو&quot;
Lebanon News
 
 
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