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27 تشرين الأول 2022 - 15:33
27/10/2022 15:33:11
الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين "كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو"
الرئيس عون للـLBCI: اذا لن تتغيير هذه المنظومة المتجذّرة لن يحصل أي اصلاح وأقول للبنانيين "كنتم معي وأنا بقيت معكم ابقوا معي لأنني عائد بينكم لكي أناضل من أجل تغيير الوضع السائد واللي مش معي يفحص ضميرو"
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