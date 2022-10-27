آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 16:17
Back

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري "تدقيقا مستقلا" هذا الأسبوع بشأن "القنبلة القذرة"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري "تدقيقا مستقلا" هذا الأسبوع بشأن "القنبلة القذرة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستجري,الذرية,للطاقة,الدولية,الوكالة,
episodes
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري &quot;تدقيقا مستقلا&quot; هذا الأسبوع بشأن &quot;القنبلة القذرة&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً