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28 تشرين الأول 2022 - 05:20
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بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية

بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماع,
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بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية
Lebanon News
 
 
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