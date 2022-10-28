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28 تشرين الأول 2022 - 05:20
28/10/2022 05:20:56
بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية
بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية
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