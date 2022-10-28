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28 تشرين الأول 2022 - 05:22
28/10/2022 05:22:51
بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل
بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل
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LBCI News Lebanon
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