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28 تشرين الأول 2022 - 05:22
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بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل

بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيجتمع,القبرصي,الوفد,
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بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل
Lebanon News
 
 
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