بو صعب: الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل