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28 تشرين الأول 2022 - 07:57
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جعجع: اقتراحنا أن يدعو بري وبأسرع وقت ممكن إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تكون صورية وتكون مفتوحة حيث يتم خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس

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جعجع: اقتراحنا أن يدعو بري وبأسرع وقت ممكن إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تكون صورية وتكون مفتوحة حيث يتم خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس
Lebanon News
 
 
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