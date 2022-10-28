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28 تشرين الأول 2022 - 07:57
28/10/2022 07:57:36
جعجع: اقتراحنا أن يدعو بري وبأسرع وقت ممكن إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تكون صورية وتكون مفتوحة حيث يتم خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس
جعجع: اقتراحنا أن يدعو بري وبأسرع وقت ممكن إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تكون صورية وتكون مفتوحة حيث يتم خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس
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LBCI News Lebanon
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