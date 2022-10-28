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28 تشرين الأول 2022 - 07:36
28/10/2022 07:36:33
جعجع: كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها
جعجع: كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها
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LBCI News Lebanon
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