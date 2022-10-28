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28 تشرين الأول 2022 - 07:36
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جعجع: كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها

جعجع: كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمنيت,جعجع,
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جعجع: كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها
Lebanon News
 
 
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