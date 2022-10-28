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28 تشرين الأول 2022 - 08:21
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التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة و وعدد من المركبات محلة دوار كفررمان (فيديو)

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة و وعدد من المركبات محلة دوار كفررمان (فيديو) Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتيجة,جرحى,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة و وعدد من المركبات محلة دوار كفررمان (فيديو)
Lebanon News
 

 
 
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