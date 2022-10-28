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28 تشرين الأول 2022 - 08:21
28/10/2022 08:21:59
التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة و وعدد من المركبات محلة دوار كفررمان (فيديو)
التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة و وعدد من المركبات محلة دوار كفررمان (فيديو)
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LBCI News Lebanon
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