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28 تشرين الأول 2022 - 10:03
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باسيل من بكركي: الأولوية المطلقة أن يبقى رأس مقام الدولة محفوظ وأن لا ندخل في الفراغ والجميع يتعاطى مع الفراغ كأمر واقع

باسيل من بكركي: الأولوية المطلقة أن يبقى رأس مقام الدولة محفوظ وأن لا ندخل في الفراغ والجميع يتعاطى مع الفراغ كأمر واقع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطلقة,الوية,بكركي,باسيل,
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باسيل من بكركي: الأولوية المطلقة أن يبقى رأس مقام الدولة محفوظ وأن لا ندخل في الفراغ والجميع يتعاطى مع الفراغ كأمر واقع
Lebanon News
 
 
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