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28 تشرين الأول 2022 - 10:03
28/10/2022 10:03:27
باسيل من بكركي: الأولوية المطلقة أن يبقى رأس مقام الدولة محفوظ وأن لا ندخل في الفراغ والجميع يتعاطى مع الفراغ كأمر واقع
باسيل من بكركي: الأولوية المطلقة أن يبقى رأس مقام الدولة محفوظ وأن لا ندخل في الفراغ والجميع يتعاطى مع الفراغ كأمر واقع
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LBCI News Lebanon
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