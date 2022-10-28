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28 تشرين الأول 2022 - 10:09
28/10/2022 10:09:52
باسيل من بكركي: "الله يستر" ما الذي يتم تحضيره لفرض هذا الامر الواقع وأنا واجباتي نبّه ونبّهت
باسيل من بكركي: "الله يستر" ما الذي يتم تحضيره لفرض هذا الامر الواقع وأنا واجباتي نبّه ونبّهت
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