سليم عون للـLBCI حول ما اذا تعرض جمهور التيار غداً لأي استفزاز: جمهورنا "آدمي" وصلب ومقتنع بما يقوم به وكل التعليمات تقول ان نتحاشى أي نوع من الاستفزاز