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29 تشرين الأول 2022 - 03:36
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علي درويش للـLBCI: التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية وغير صحيح الا مصلحة للرئيس ميقاتي أن يشكل الحكومة

علي درويش للـLBCI: التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية وغير صحيح الا مصلحة للرئيس ميقاتي أن يشكل الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومية,التركيبة,للـLBCI,درويش,
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علي درويش للـLBCI: التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية وغير صحيح الا مصلحة للرئيس ميقاتي أن يشكل الحكومة
Lebanon News
 
 
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