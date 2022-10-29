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29 تشرين الأول 2022 - 03:36
29/10/2022 03:36:33
علي درويش للـLBCI: التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية وغير صحيح الا مصلحة للرئيس ميقاتي أن يشكل الحكومة
علي درويش للـLBCI: التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية وغير صحيح الا مصلحة للرئيس ميقاتي أن يشكل الحكومة
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