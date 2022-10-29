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29 تشرين الأول 2022 - 06:30
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مسؤول في شبه جزيرة القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول اليوم هو "الأكبر" منذ بداية الصراع

مسؤول في شبه جزيرة القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول اليوم هو "الأكبر" منذ بداية الصراع Lebanon, news ,lbci ,أخبار القرم,جزيرة,مسؤول,
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مسؤول في شبه جزيرة القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول اليوم هو &quot;الأكبر&quot; منذ بداية الصراع
Lebanon News
 
 
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