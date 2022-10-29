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29 تشرين الأول 2022 - 06:30
29/10/2022 06:30:27
مسؤول في شبه جزيرة القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول اليوم هو "الأكبر" منذ بداية الصراع
مسؤول في شبه جزيرة القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول اليوم هو "الأكبر" منذ بداية الصراع
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LBCI News Lebanon
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