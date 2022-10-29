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29 تشرين الأول 2022 - 13:59
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نصرالله: نرفض التخوين بالتنازل عن الخط 29 وما تقرّره الدولة تناضل من أجله المقاومة

نصرالله: نرفض التخوين بالتنازل عن الخط 29 وما تقرّره الدولة تناضل من أجله المقاومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالتنازل,التخوين,نرفض,نصرالله,
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نصرالله: نرفض التخوين بالتنازل عن الخط 29 وما تقرّره الدولة تناضل من أجله المقاومة
Lebanon News
 
 
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